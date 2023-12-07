В аварии на КАД погибла пассажирка мотоцикла BMW

На байкерах в момент столкновения были шлемы и необходимая защитная экипировка.

Проводится проверка по факту смертельного ДТП на КАД с участием байкеров. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В полицию 3 сентября в 11:40 поступило сообщение о ДТП с участием мотоцикла и иномарки на 30 км КАД внутреннего кольца. Было установлено, что 35-летний водитель, двигаясь на мотоцикле BMW по КАД от проспекта Культуры в сторону улицы Руставели между рядами автомобилей, не справился с управлением и задел с правой стороны по ходу движения автомобиль Kia Ceed под управлением 19-летнего водителя, после чего мотоцикл опрокинулся.

В результате ДТП байкер получил травмы и в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован, а его 28-летняя пассажирка погибла. Водитель иномарки не пострадал. На байкерах в момент столкновения были шлемы и необходимая защитная экипировка.

Также было возбуждено уголовное дело по факту тройного ДТП на дороге "Ропша – Марьино". Там произошло ДТП с участием 16-летнего мотоциклиста, автомобиля ДПС и легковым автомобилем.

Фото: ВКонтакте/ Мотосолидарность ДТП