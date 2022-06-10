56-летняя петербурженка предстанет перед судом за удар ножом сожителю на Сиреневом бульваре

Мужчина попросил ее покинуть квартиру, так как приревновал к гостю.

Перед судом в Выборгском районе Петербурга предстанет женщина, ударившая сожителя ножом. Об этом рассказали в районной прокуратуре.

По версии следствия, 11 сентября 2024 года в одной из квартир в д. 22/26 по Сиреневому бульвару в ходе застолья возникла ссора, так как хозяин жилплощади приревновал сожительницу к гостю. А чтобы проучить подругу – попросил ее покинуть квартиру. Обвиняемая обиделась и ударила ножом в плечо, высказывая при этом угрозы убийством.

Уголовные дела по п. "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ (причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) направлены в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Piter.tv