Житель Ленобласти задержан за нанесение ударов топором мужчине по голове

В Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Подозреваемым стал 46-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Ленинградской области, пишет spb.aif.ru.

Инцидент произошел на территории массива Кискелово (Лесколовское поселение Всеволожского района). По данным следствия, подозреваемый намеревался убить 44-летнего мужчину и нанес ему не менее двух ударов топором в голову.

Однако завершить преступление злоумышленнику не удалось: жертва активно защищалась руками, а также ему помешали свидетели, находившиеся поблизости.

Подозреваемый был задержан. В ближайшее время ему будет предъявлено официальное обвинение. Следствие ходатайствует о заключении мужчины под стражу.

