Житель Ленобласти задержан за нанесение ударов топором мужчине по голове
Сегодня, 16:24
В Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Подозреваемым стал 46-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Ленинградской области, пишет spb.aif.ru.

Инцидент произошел на территории массива Кискелово (Лесколовское поселение Всеволожского района). По данным следствия, подозреваемый намеревался убить 44-летнего мужчину и нанес ему не менее двух ударов топором в голову.  

Однако завершить преступление злоумышленнику не удалось: жертва активно защищалась руками, а также ему помешали свидетели, находившиеся поблизости.  

Подозреваемый был задержан. В ближайшее время ему будет предъявлено официальное обвинение. Следствие ходатайствует о заключении мужчины под стражу. 

Ранее мы сообщили о том, что петербуржец предстанет перед судом за избиение водителя автобуса.

Фото: Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 
 

Теги: ленобласть, следственный комитет
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия, Криминальные происшествия,

