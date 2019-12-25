Петербуржец предстанет перед судом за избиение водителя автобуса

Молодой человек и его несовершеннолетние сообщники жестоко избили водителя и повредили автобус.

В Северной столице передано в суд дело о дерзком нападении на водителя пассажирского автобуса. Фигурантом выступает 21-летний житель города. Информация об этом поступила из пресс-службы Главного следственного управления СК России по Петербургу.

Инцидент произошел еще в ноябре прошлого года. В ночное время 24 числа молодой человек, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, вместе с группой несовершеннолетних приятелей ехал в автобусе по Богатырскому проспекту. В какой-то момент в адрес компании прозвучало замечание. Это замечание стало причиной агрессивной реакции.

Хулиганы набросились на работника транспорта. Злоумышленники нанесли потерпевшему несколько ударов в область головы. На этом они не остановились: компания разбила стекло, отделяющее кабину водителя от салона, после чего поспешила скрыться с места преступления. Однако перед побегом они бросили в автобус уличную мусорную урну.

В результате действий нападавших транспортному средству был причинен ущерб, а здоровью водителя — вред. Следователи квалифицировали деяния молодого человека по статьям о хулиганстве с применением предметов в качестве оружия и об умышленном уничтожении чужого имущества. Уголовное дело в отношении несовершеннолетних участников нападения расследуется отдельно. Что касается взрослого фигуранта, то материалы с утвержденным обвинительным заключением уже направлены в суд. Теперь ему предстоит ответить за содеянное перед законом.

