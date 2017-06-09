Суд Петербурга дал 4 года условно женщине, ударившей ножом свою свекровь

В Петербурге суд рассмотрел дело женщины, которая не смогла больше терпеть свекровь и ударила ее ножом.

Петродворцовый районный суд Петербурга огласил приговор в отношении женщины, признанной виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом "з" части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с использованием оружия). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По данным следствия, зимой этого года между обвиняемой и свекровью возник конфликт на почте личных неприязненных отношений. Из-за этого женщина ударила потерпевшую два раза ножом в грудь и плечо. После этого в ситуацию вмешался муж, который остановил обвиняемую, а свекрови была оказана помощь.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно с испытательным сроком 4 года.

Ранее сообщалось, что прокуратура Петербурга занимается делом петербуржца, убившего человека на проспекте Солидарности.

Фото: Piter.TV

