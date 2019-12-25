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Прокуратура Петербурга занимается делом петербуржца, убившего человека на проспекте Солидарности
Сегодня, 17:02
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Прокуратура Петербурга занимается делом петербуржца, убившего человека на проспекте Солидарности

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Петербургская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении мужчины, который убил человека в ходе конфликта. Дело направлено в суд.

Прокуратура Невского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, весной этого года у дома на проспекте Солидарности обвиняемый, будучи пьяным, поссорился с потерпевшим и ударил его ножом в грудь. Мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм.

Уголовное дело направлено в Невский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в Старой Ладоге возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела младенца.

Фото: Piter.TV

Теги: прокуратура, суд, убийство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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