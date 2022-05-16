В Ломоносове мужчина ранил ножом в шею соседа-пенсионера

Полицейские задержали 58-летнего нападавшего непосредственно на месте происшествия.

В воскресенье, 12 июля, в полицию поступило сообщение о конфликте, произошедшем в коммунальной квартире одного из домов на улице Победы в городе Ломоносове. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Прибывшие на место сотрудники установили, что во время словесной ссоры на почве личной неприязни один из жильцов нанес удар кухонным ножом своему 79-летнему соседу. Пострадавший с колото-резаной раной шеи был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Полицейские задержали 58-летнего нападавшего непосредственно на месте происшествия. Мужчину доставили в отдел полиции, где в отношении него составили административный материал за мелкое хулиганство по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ.

В настоящее время правоохранители устанавливают все детали случившегося и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что на 8-й Советской мигрантка ранила сожителя ножом.

Фото: Piter.TV