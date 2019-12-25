В Петербурге будут судить мужчину, беспричинно ударившего ребенка

Ему вменяют п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Прокуратура Московского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 31-летнего рецидивиста. Ему вменяют п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство), сообщили в надзорном ведомстве 10 ноября.

Вечером 25 июля фигурант подбежал к скамейке возле дома в 1-м Предпортовом проезде, где сидели мать с дочкой, и беспричинно ударил ребенка кулаком в голову. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

