Петербуржец в парадной на Васенко во время ссоры ударил мужчину открывашкой

Его ожидает суд.

Житель Петербурга предстанет перед судом за удар открывашкой для консервов во время конфликта в парадной. Об этом рассказали в прокуратуре Калининского района.

По версии следствия, петербуржец 16 декабря 2024 года, находясь на 4 этаже в парадной дома 5/15 по улице Васенко, в ходе конфликта, будучи агрессивно настроенным, нанес потерпевшему удар в область ребра открывашкой с железным лезвием и деревянной ручкой.

Пострадавший обратился в медицинское учреждение, где ему диагностировали травму, квалифицируемую как легкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в Калининский районный суд для рассмотрения по существу.

Фото: Piter.tv