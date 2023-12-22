Школьник из Соснового Бора случайно ударил брелоком-ножичком своего одноклассника

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Утром в понедельник, 19 февраля, из одной из школ в Сосновом Бору был госпитализирован 14-летний восьмиклассник с проникающим ранением грудной клетки и пневмотораксом. Как стало известно Piter.TV, мальчик пострадал во время игры со сверстником.

Установлено, что школьника травмировал его 14-летний одноклассник, случайно ударив его брелоком-ножичком в область живота.

Состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что 13-летний петербуржец сломал копчик во время катания на сноуборде.

Фото: Piter.TV