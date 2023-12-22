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Школьник из Соснового Бора случайно ударил брелоком-ножичком своего одноклассника
Сегодня, 8:09
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Школьник из Соснового Бора случайно ударил брелоком-ножичком своего одноклассника

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Утром в понедельник, 19 февраля, из одной из школ в Сосновом Бору был госпитализирован 14-летний восьмиклассник с проникающим ранением грудной клетки и пневмотораксом. Как стало известно Piter.TV, мальчик пострадал во время игры со сверстником.

Установлено, что школьника травмировал его 14-летний одноклассник, случайно ударив его брелоком-ножичком в область живота.

Состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что 13-летний петербуржец сломал копчик во время катания на сноуборде.

Фото: Piter.TV

Теги: ленинградская область, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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