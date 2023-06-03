Удар по заводу "Южмаш" в Днепропетровске могли нанести ракетами "Булава" или "Синева"

Ранее сообщалось об ударе по Днепропетровску межконтинентальной баллистической ракетов.

Появляются новые версии относительно ночного удара по Южному машиностроительному заводу в украинском Днепропетровске. Ранее мировые СМИ сообщили о возможном применении со стороны ВС РФ межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 "Рубеж". В то же время ABC News со ссылкой на военных экспертов заявляет, что Россия не запускала межконтинентальную ракету в направлении Украины. Минобороны РФ произошедшее не комментирует.

Однако недавно появившееся в социальных сетях видео позволяет предположить, что удар был нанесён либо баллистической ракетой "Булава", либо ракетой "Синева". В обоих случаях речь идёт о ракетных системах, которые размещаются на подводных лодок. Так, на кадрах можно заметить прилёты 6 групп по 5 или 6 боевых блоков. Вероятно это был одновременный старт 6 ракет с головными частями, содержащими разделяющиеся блоки индивидуального наведения.

Версии об использовании РС-26 "Рубеж" также противоречит тот факт, что данная система не была официально принята на вооружение в ВС РФ.

