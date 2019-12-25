Удаление бородавок в Петербурге: способы и противопоказания

Народные методы лечения бородавок неэффективны: с медицинской точки зрения, это проявление серьезного вирусного заболевания. Удаление шляпок с поверхности кожи уберет проблему локально, а бородавки вырастут от корня снова. Piter.tv объясняет, почему так происходит и что делать, если появились бородавки.

Как происходит заражение

Появление бородавок говорит о наличии вирусного заболевания. Оно передается через предметы на пораженные участки кожи здорового человека и тесный контакт с зараженным. Например, через рукопожатие или корзинку для продуктов в магазине. Вирус живет на поверхностях от 3 до 10 дней и устойчив к антисептикам и дезинфекторам широкого действия, а вот кварцевание — самая опасная для него процедура в ходе которой уничтожается до 86% вирусов с поверхностей.

Для того, чтобы не заразиться бородавками, нужно чаще мыть руки, защищать одеждой или пластырем пораженные участками кожи. А вот касаться пораженными участками поверхностей и предметов общего пользования стоит как можно реже.

Виды и отличия бородавок

Медицине известно 60 типов папилломавирусов человека, которые являются возбудителями бородавок. Среди основных видов бородавок встречаются вульгарные, подошвенные, плоские и аногенитальные.

На вульгарные приходится 70% диагностики бородавок, и чаще всего они высыпают у детей школьного возраста на ладошках, пальцах, на лице. Они выглядят как сросшаяся цветная капуста и имеют телесный и серо-белый цвет.

Подошвенные бородавки диагностируются в 30% случаев и располагаются в зоне стоп. Имеют очень глубокий корень и причиняют болевой дискомфорт при ходьбе. Выглядят как жесткие по тактильности и грязно-серые в точечку новообразования.

Плоские (или юношеские) бородавки можно увидеть в 4% случаев. В основном — у подростков и школьников. Такие бородавки появляются вдоль порезов, царапин, шрамов, на ладошках, между пальцами, вокруг ногтей.

Остроконечные кондиломы, или аногенитальные бородавки, бывают у взрослых людей. Зоны высыпания: гениталии и кожа вокруг ануса. Эти кондиломы мягкие, заразные и способны перерождаться в злокачественные опухоли, поэтому они подлежат немедленному удалению.

Определить происхождение новообразования может только дерматолог или дерматолог-онколог. Лечение и удаление для разных видов бородавок подбирается под разновидность новообразования. И если заниматься самолечением, то высок риск рецидивов.

Как удаляют бородавки врачи

Лазерное удаление бородавок – лучший проверенный метод лечения. За 10-15 минут он избавляет от проблемы без риска рецидива, не оставляет следов и шрамов, мгновенно останавливает кровотечение. Перед удалением делают местную инъекцию обезболивающими. Далее лазером выжигают новообразование от поверхности кожи до корня. После удаления остается небольшой кратер, который зарастает корочкой. Через неделю-две от бородавки не остается даже розового следа.

Есть ли противопоказания к процедурам

Следует отложить поход на процедуру, если пациент болеет ОРВИ, готовится стать матерью или кормит ребенка грудью. Противопоказания есть и в случае других кожных заболеваний в зоне распространения бородавок, и если кожа сильно пигментированная или загорелая.

Иногда врач назначает еще и дерматоскопию — диагностику новообразований на рак кожи. Сама процедура безболезненна и не требует специальной подготовки пациента.

В клинике эстетической медицины Альтермед Эстетик бородавки удаляют лазером. Огромное преимущество этого метода в воздействии на все слои кожи, где начинается и заканчивается бородавка. До и после окончания процедуры пациенты клиники получают полную консультацию по уходу за ранкой с раскрытием особенностей метода лечения и контроль врача-дерматолога.