В Петербурге физрука подозревают в совращении двух шестиклассников

Он трогал детей за половые органы и ягодицы.

В одной из школ Калининского района Петербурга учителя физкультуры подозревают в совращении двух шестиклассников. Об этом стало известно Piter.tv.

Было установлено, что 48-летний учитель физкультуры в период с 01 сентября по 01 ноября 2021 года, находясь в школе, в том числе в тренерской, трогал за половые органы и ягодицы шестиклассника. Также в период с 01 сентября 2021 по 27 мая 2022 года, педагог трогал половые органы ещё одного школьника, также ученика 6 класса.

По данному факту 9 ноября 2022 года было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, он был полностью изобличен и дал признательные показания в вышеуказанном преступлении.

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Фото: pxhere.com