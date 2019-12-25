На станции "Проспект Ветеранов" провели ночные учения по ликвидации пожара в метро

Учения проводятся от 8 до 10 раз в год.

В ночь на 25 июля в петербургском метрополитене прошли пожарно-тактические учения. Тренировку провели на станции "Проспект Ветеранов", где специалисты отработали действия при условном возгорании поезда в тупике — одном из самых сложных сценариев для подземки.

Как сообщили в Комитете по транспорту, подобные учения с участием сотрудников метро и спасателей МЧС проводят регулярно — от восьми до десяти раз в год. Главная цель — отработка алгоритмов взаимодействия всех служб и проверка технических систем на случай ЧС.

Как отметил портал "Петербург2", по сценарию, во время обхода инспектор транспортной безопасности заметил "задымление" под вагоном поезда. После сигнала тревоги дежурный персонал активировал систему экстренного оповещения. На станцию оперативно прибыли пожарные расчёты и аварийные бригады.

Из-за сильного "дыма" и ограниченной видимости часть "сотрудников" оказалась заблокированной, некоторые — условно "потеряли сознание". Спасатели эвакуировали "пострадавших" и передали их медикам, после чего ликвидировали очаг "возгорания".

Во время учений также проверили работу вентиляции, связи и систем оповещения. По итогам тренировки специалисты МЧС дали высокую оценку действиям всех участников.

Фото: Комитет по транспорту