Ночью огнеборцы тушили условный пожар в перегоне между станциями метро "Гражданский проспект" и "Академическая"

В большинстве случаев учения на объектах ГУП "Петербургский метрополитен" проводятся ночью, что позволяет спасателям отработать максимальное количество возможных ситуаций, не парализуя при этом транспортное сообщение города.

Сегодня ночью огнеборцы тушили условный пожар в перегоне между станциями петербургского метро "Гражданский проспект" и "Академическая". Подробности рассказали в пресс-службе МЧС.

Учения в петербургском метрополитене являются неотъемлемой частью трудовых будней пожарных и спасателей. Они проводятся на регулярной основе на разных станциях питерской подземки. МЧС

В большинстве случаев учения на объектах ГУП "Петербургский метрополитен" проводятся ночью, что позволяет спасателям отработать максимальное количество возможных ситуаций, не парализуя при этом транспортное сообщение города.

По легенде, минувшей ночью произошло условное возгорание электропоезда в перегоне между станциями метро "Гражданский проспект" и "Академическая". Возникла угроза распространения огня, как на сам подвижной состав, так и на кабельные линии тоннеля. В минимальное время спасателям удалось эвакуировать пассажиров при помощи различных спасательных устройств. Все условно пострадавшие были спасены и доставлены на поверхность.

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Фото и видео: МЧС