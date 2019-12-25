Из петербургской школы поступил вызов о том, что ученик душит учителя

56-летней женщине потребовалась помощь медиков.

Учительницу из школы в Выборгском районе госпитализировали после инцидента с учеником. По информации Piter.tv, мальчик 21 апреля дернул за шарф, который находился на шее 56-летней учительницы.

Заявитель сообщила полиции, что ученик душит учителя, однако ситуация оказалась не насколько критичной. Мальчик с особенностями ментального развития учится в 10 классе.

Ребенка передали родителям. Он воспитывается в полной, благополучной семье. Учителя отвезли в городскую больницу №3 с ушибом мягких тканей. Она продолжит лечение амбулаторно. Полиция проверяет все обстоятельства случившегося.

Фото: Piter.tv