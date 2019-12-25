Участок в Невском районе выставили на торги для строительства жилья комфорт-класса

Отмечается, что это уникальный шанс приобрести землю в этом районе.

Земельный участок недалеко от станции метро "Проспект Большевиков" выставили на торги. Сейчас на территории находится двухэтажное нежилое здание, которое можно снести. Об этом сообщила пресс-служба Российского аукционного дома.

Общая площадь участка на улице Чудновского, 6/4, литера Б, составляет 2,5 тыс. кв.метров. Новая постройка должна быть не выше 55 метров. Предполагается, что новый инвестор построит жилой дом комфорт-класса.

В этой части района практически нет предложений по земельным участкам под жилую застройку. Здесь не реализуются крупные жилые проекты, поэтому нагрузка на существующую инфраструктуру значительно ниже средней для Невского района. Дарья Гончарова, заместитель руководителя Департамента продаж РАД.

Торги пройдут 29 декабря. Начальная цена составляет 200 млн рублей.

Фото: презентация Российского аукционного дома