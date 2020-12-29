Полиция наведалась домой к мужчине, который подозревается в нападении на полицейских на митинге в Петербурге

Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.

Сотрудники Центра "Э" задержали мужчину, который подозревается в применении насилия к сотруднику полиции. Гражданин отказался давать какие-либо комментарии, сославшись на ст. 51 Конституции РФ. Об этом рассказала пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Днем 23-го января 2021 у дома №28 по Невскому проспекту во время несогласованной протестной акции неизвестные напали на правоохранителей, которые находились при исполнении должностных обязанностей. По данному факту возбудили уголовное дело.

Личность одного из предполагаемых злоумышленников удалось установить. 39-летний мужчина проживает в Кировском районе Петербурга. У него дома проводятся следственно-оперативные мероприятия.

Устанавливаются иные лица, которые причастны к преступлению.

Ранее суд арестовал петербуржца, который во время протестной акции ударил двух полицейских.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО