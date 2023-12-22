Градостроительный потенциал Петербурга и Ленобласти к 2030 году должен достичь 36,7 млн "квадратов"

Владимир Путин отметил, что для успешного развития Петербурга и Ленинградской области нужно в полной мере использовать градостроительный потенциал этих территорий.

Глава Минстроя России Ирек Файзуллин принял участие в совещании президента РФ о социально-экономическом развитии агломерации Санкт-Петербурга, сообщил портал "Строительный Петербург.

Владимир Путин отметил, что для успешного развития Петербурга и Ленинградской области нужно в полной мере использовать градостроительный потенциал этих территорий, реализовывать комплексные проекты, которые повышают качество жизни людей, предоставляют рабочие места, стимулируют рост смежных отраслей региональной экономики.

Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал об активном развитии жилищного строительства в Петербурге и Ленобласти. Например, там определены 32 приоритетные территории, где можно совокупно построить почти 70 млн м² жилья. Данный объем позволит улучшить жилищные условия более 2,5 млн человек. Суммарный ввод жилья в регионах по итогам 2023 года составил 7,7 млн м². Градостроительный потенциал г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области к 2030 году должен достичь 36,7 млн м².

Фото: Минстрой РФ