Пётр Гуменник выступит на контрольных прокатах в Петербурге после победы в Пекине

Спортсмен готовится к новому сезону под руководством тренеров клуба Тамары Москвиной.

Российский фигурист Пётр Гуменник, победитель олимпийского квалификационного турнира в Пекине, примет участие в контрольных прокатах в Санкт-Петербурге. Мероприятие пройдёт 27–28 сентября на льду спортивного комплекса "Юбилейный". Об этом ТАСС сообщил хореограф клуба Тамары Москвиной Николай Морошкин.

Гуменник, тренирующийся под руководством Вероники Дайнеко, после контрольных прокатов возьмёт короткий отдых для восстановления сил перед новыми стартами.

"Петр будет принимать участие во всех соревнованиях, в которых сможет, если они не будут ему мешать готовиться к самому важному старту. Впереди контрольные прокаты, затем небольшой отдых, чтобы у него была возможность выдохнуть" Николай Морошкин

Победа на квалификационном турнире в Пекине стала ключевым этапом в подготовке фигуриста к олимпийскому сезону. Контрольные прокаты в "Юбилейном" позволят оценить готовность спортсмена к предстоящим соревнованиям и внести необходимые коррективы в программы.

Фото: t.me/I2358 / Пётр Гуменник