Со стены дома на Васильевском острове убрали граффити

Управляющей компании направили предписание немедленно устранить данное нарушение и восстановить внешний вид фасада здания.

Государственная жилищная инспекция Петербурга (ГЖИ) проводит систематические проверки жилищного фонда. Во время очередного осмотра территории Василеостровского района сотрудники ГЖИ выявили граффити на стене дома №24 по 11-й линии Васильевского острова, о чём было объявлено в пресс-релизе ведомства.

Управляющей компании направили предписание немедленно устранить данное нарушение и восстановить внешний вид фасада здания. Нарушения были исправлены своевременно, прокомментировали представители инспекции.

Ведомство представило сравнительные снимки, наглядно демонстрируя, как выглядел фасад до устранения граффити и каким стал после выполненных ремонтных работ.

Ранее мы сообщили о том, что после прокурорской проверки 16 сотрудников ГЖИ Петербурга остались без премий.

Фото: Государственная жилищная инспекция Петербурга