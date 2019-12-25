На третьей неделе зимы комблаг Петербурга продолжил "летние" работы

Садовники продолжили различные процедуры по уходу за зелеными насаждениями.

В Петербурге третья неделя зимы вновь не порадовала горожан снегом. С 15 по 21 декабря столбик термометра почти всегда держался выше нулевой отметки, поэтому дорожники все семь дней действовали в "летнем" режиме, выпуская на линию пылесосы и проводя зачистку от грязи на всю ширину улиц. На полигон вывезено около 1,2 тыс. "кубов" мусора и 964 тонны смета, сообщили в комитете по благоустройству.

Чтобы дорога и тротуары оставались в нормативном состоянии, пришлось освободить от посторонних предметов и грязи 1,8 тыс. входов в канализацию. В выходные из-за изменения погоды все учреждения и организации перевели в усиленный режим работы. А садовники продолжили различные процедуры по уходу за зелеными насаждениями – к примеру, подготовку растений к морозам.

А 22 декабря дороги приводят в порядок 1,1 тыс. дворников и 767 единиц техники.

Фото: пресс-служба комблага Петербурга