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В комблаге Петербурга рассказали, как убирают город в межсезонье
7 сентября, 13:01
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В комблаге Петербурга рассказали, как убирают город в межсезонье

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Сегодня на зеленых территориях трудятся 929 специалистов при помощи 270 машин.

В Петербурге начало календарной осени на минувшей неделе почти совпало со стартом фактической осени. Об этом сообщил городской комитет по благоустройству 7 сентября. 

За семь дней на полигон отправили 1,5 тыс. кубометров мусора и свыше 1,2 тонн смета с автомобильных дорог и тротуаров. Для уборки использовали 50 тыс. кубометров воды. Кроме того, прошли сильные дожди. 

При этом зеленый сезон еще не окончен, так что в парках и скверах продолжается время ухода за посадками. Садовники пропололи 12 тыс. квадратных метров приствольных лунок молодых деревьев, 5 тыс. квадратных метров кустарников и 36 тыс. квадратных метров цветников. 

Сегодня на зеленых территориях трудятся 929 специалистов при помощи 270 машин, улицы убирает 541 единица техники и 882 работника ручного труда.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге стартовала подготовка кустарников к зиме. 

Фото: пресс-служба комблага Петербурга  

Теги: комитет по благоустройству, осень
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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