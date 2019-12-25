В комблаге Петербурга рассказали, как убирают город в межсезонье

Сегодня на зеленых территориях трудятся 929 специалистов при помощи 270 машин.

В Петербурге начало календарной осени на минувшей неделе почти совпало со стартом фактической осени. Об этом сообщил городской комитет по благоустройству 7 сентября.

За семь дней на полигон отправили 1,5 тыс. кубометров мусора и свыше 1,2 тонн смета с автомобильных дорог и тротуаров. Для уборки использовали 50 тыс. кубометров воды. Кроме того, прошли сильные дожди.

При этом зеленый сезон еще не окончен, так что в парках и скверах продолжается время ухода за посадками. Садовники пропололи 12 тыс. квадратных метров приствольных лунок молодых деревьев, 5 тыс. квадратных метров кустарников и 36 тыс. квадратных метров цветников.

Сегодня на зеленых территориях трудятся 929 специалистов при помощи 270 машин, улицы убирает 541 единица техники и 882 работника ручного труда.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге стартовала подготовка кустарников к зиме.

Фото: пресс-служба комблага Петербурга