В новогоднюю ночь с дворовых территорий в Петербурге вывезли более 2 тыс. куб.м. снега

Во время перехода от старого года к новому — с 31 декабря по 1 января — районные жилищные агентства Санкт-Петербурга продолжали свою обычную деятельность, обеспечивая чистоту и безопасность внутриквартальных участков города.

Как сообщили представители Жилищного комитета, для осуществления плановой уборки было привлечено около 3,5 тысяч работников коммунальных служб и 750 единиц специализированной техники. Данные меры позволили провести комплексную подготовку дворов и подъездных путей к проведению новогодних мероприятий.

Согласно официальной информации, в указанный период было обработано специальными антигололёдными веществами более 31,5 миллиона квадратных метров городских площадей, использованы около 2 тысяч тонн реагентов для предотвращения скользкости дорог. Наряду с этим организовано удаление 2,2 тысячи кубометров снега с придомовых территорий и проездов.

Дополнительно прошла чистка крыш 955 многоэтажных зданий общей площадью 134,3 тыс.кв.м., что помогло предупредить образование опасных сосулек и схода снежной массы.

Видео: пресс-служба Жилищного комитета Петербурга