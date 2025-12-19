ГАТИ: уборку снега закончили более восьми районов Петербурга

До конца дня ГАТИ ждет информацию по недостающим кварталам во всех районах.

Более восьми районов Петербурга почти завершили выполнение задач по уборке снега в системе Государственной административно-технической инспекции. Планы скорректировал циклон "Фрэнсис", который принес дополнительно около 12 сантиметров осадков.

Первоочередными стали задачи по расчистке подходов к парадным, школам, детским садам, контейнерным площадкам, а также по уборке пешеходных коммуникаций и внутриквартальных проездов. До конца дня ГАТИ ждет информацию по недостающим кварталам во всех районах.

После ГАТИ выборочно проверит отчеты. При выявлении замечаний будут оказаны профилактические меры. Пресс-служба ГАТИ Петербурга

Фото: ГАТИ