За неделю снежный покров в Петербурге увеличился на 14 сантиметров

Жителям Петербурга в 2026 году повезло с зимой – минимум температурных качелей и других неприятных погодных явлений. Так было и на минувшей неделе: за семь дней снежный покров увеличился на 14,4 сантиметров, немного похолодало, сообщили в городском комитете по благоустройству.

С улиц убрали 120 тыс. кубометров осадков и 1,1 тыс. кубометров мусора. За этот период потребовалось освободить от снега крыши 105 остановок и отремонтировать 90 поврежденных стекол. Сейчас дорожники подчищают труднодоступные участки и запаркованные территории: трудятся 1,2 тыс. дворников и 864 машины.

Дежурная служба ведомства круглосуточно принимает звонки и отвечает на вопросы по уборке по телефону: 576-14-83.

Фото: пресс-служба комблага Петербурга