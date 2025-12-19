За неделю с петербургских улиц вывезли более 200 тыс. кубометров снега

Дорожники промели улицы и привели в порядок элементы инфраструктуры.

На минувшей неделе в Петербурге не было серьезных осадков, что дало коммунальным службам небольшую передышку. За семь дней вывезли порядка 212 тыс. "кубов" снега, сообщили в городском комитете по благоустройству.

Дорожники промели улицы и привели в порядок элементы инфраструктуры. В частности, очищено 836 крыш остановок. А при противогололедной обработке особое внимание обращается на путепроводы, набережные, места торможения перед перекрестками, тротуары, пешеходные переходы и подходы к социальным объектам.

На линии 26 января работают 890 коммунальных машин и 1,2 тыс. дворников. Дежурная служба ведомства принимает звонки и отвечает на вопросы по уборке по телефону: 576-14-83.

Ранее мы рассказывали о том, что с начала зимы "снежные" пункты Петербурга приняли 1 млн кубометров снега.

Фото: комблаг Петербурга