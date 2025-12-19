  1. Главная
За неделю с петербургских улиц вывезли более 200 тыс. кубометров снега
Сегодня, 13:05
Дорожники промели улицы и привели в порядок элементы инфраструктуры.

На минувшей неделе в Петербурге не было серьезных осадков, что дало коммунальным службам небольшую передышку. За семь дней вывезли порядка 212 тыс. "кубов" снега, сообщили в городском комитете по благоустройству. 

Дорожники промели улицы и привели в порядок элементы инфраструктуры. В частности, очищено 836 крыш остановок. А при противогололедной обработке особое внимание обращается на путепроводы, набережные, места торможения перед перекрестками, тротуары, пешеходные переходы и подходы к социальным объектам.

На линии 26 января работают 890 коммунальных машин и 1,2 тыс. дворников. Дежурная служба ведомства принимает звонки и отвечает на вопросы по уборке по телефону: 576-14-83. 

Ранее мы рассказывали о том, что с начала зимы "снежные" пункты Петербурга приняли 1 млн кубометров снега. 

Фото: комблаг Петербурга 

Теги: комитет по благоустройству, снег
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

