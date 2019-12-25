Петербургские улицы 15 декабря убирают 757 единиц техники и 1,1 тыс. дворников

Продолжается прометание проезжей части и тротуаров, большие проспекты освобождают сразу несколько машин в ряд.

В Петербурге сотрудники комитета по благоустройству борются с выпавшим снегом. На уборку 15 декабря вышли 1,1 тыс. дворников и 757 единиц техники, рассказали в ведомстве.

Продолжается прометание проезжей части и тротуаров, большие проспекты освобождают сразу несколько машин в ряд. По прогнозу осадки вновь перейдут в дождевую форму, что тоже может осложнить обстановку.

А на минувшей неделе дорожники и садовники могли выполнять практически все виды осенних работ, 12 декабря произошел резкий поворот в сторону зимы. За семь дней на утилизацию вывезено более 1,1 тыс. кубометров мусора и почти 730 тонн смета.

Дежурная служба комитета работает в режиме 24/7, вопросы по уборке улиц и территорий зеленых насаждений принимаются по телефону: 576-14-83. Пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга

Фото: пресс-служба комблага Петербурга