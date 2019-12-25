  1. Главная
Петербургские улицы 15 декабря убирают 757 единиц техники и 1,1 тыс. дворников
Сегодня, 12:26
Продолжается прометание проезжей части и тротуаров, большие проспекты освобождают сразу несколько машин в ряд.

В Петербурге сотрудники комитета по благоустройству борются с выпавшим снегом. На уборку 15 декабря вышли 1,1 тыс. дворников и 757 единиц техники, рассказали в ведомстве. 

Продолжается прометание проезжей части и тротуаров, большие проспекты освобождают сразу несколько машин в ряд. По прогнозу осадки вновь перейдут в дождевую форму, что тоже может осложнить обстановку. 

А на минувшей неделе дорожники и садовники могли выполнять практически все виды осенних работ, 12 декабря произошел резкий поворот в сторону зимы. За семь дней на утилизацию вывезено более 1,1 тыс. кубометров мусора и почти 730 тонн смета. 

Дежурная служба комитета работает в режиме 24/7, вопросы по уборке улиц и территорий зеленых насаждений принимаются по телефону: 576-14-83.

Пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга 

Ранее на Piter.TV: в выходные в Северной столице выглянуло солнце. 

Фото: пресс-служба комблага Петербурга 

Теги: комитет по благоустройству, снег
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

