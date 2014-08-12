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Петербургские улицы 14 марта очищают от снега почти 9 тыс. дворников
Сегодня, 12:51
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Петербургские улицы 14 марта очищают от снега почти 9 тыс. дворников

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Также дворы помогают убирать тракторы, экскаваторы, погрузчики и роторы.

Коммунальные службы Петербурга очищают от снега дворовые территории и внутриквартальные проезды. В этом 14 марта задействованы 8,9 тыс. дворников, сообщили в Жилищном комитете города.

Также дворы помогают убирать тракторы, экскаваторы, погрузчики и роторы. Сегодня на линию вышли 968 единиц техники, которые, в частности, занимаются механизированным подметанием и антигололедной обработкой. За последние сутки использовали 346,1 тонн противогололедных материалов. 

Введен режим повышенной готовности сил и средств для оперативного реагирования на возможные негативные последствия, вызванные ветром и снегопадом. 

Пресс-служба Жилищного комитета Петербурга

По словам синоптика Александра Колесова, в Северной столице потеплеет ближе к середине следующей недели. 

Фото: пресс-служба Жилищного комитета Петербурга

Теги: снегопад, уборка снега
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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