Глава МО "Северный" в Петербурге вышел на уборку снега с огнеметом

Перфоманс муниципал объяснил желанием вдохновить коллег и горожан на помощь коммунальщикам.

Глава муниципального образования "Северный" в Петербурге решил показать, как было бы быстрее убирать снег. Юрий Куликов выбрал в качестве инвентаря огнемет.

Однако такой способ, по словам чиновника, лишь фантастика. Важнее него – "слаженная работа коммунальных служб". В конце видео, которое опубликовано на странице Юрия Куликова во "ВКонтакте", он берет в руки лопату.

Перфоманс муниципал объяснил желанием вдохновить коллег и горожан на помощь коммунальщикам.

Фото: ВКонтакте / Юрий Куликов