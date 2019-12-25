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Глава МО "Северный" в Петербурге вышел на уборку снега с огнеметом
Сегодня, 11:55
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Глава МО "Северный" в Петербурге вышел на уборку снега с огнеметом

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Перфоманс муниципал объяснил желанием вдохновить коллег и горожан на помощь коммунальщикам.

Глава муниципального образования "Северный" в Петербурге решил показать, как было бы быстрее убирать снег. Юрий Куликов выбрал в качестве инвентаря огнемет. 

Однако такой способ, по словам чиновника, лишь фантастика. Важнее него – "слаженная работа коммунальных служб". В конце видео, которое опубликовано на странице Юрия Куликова во "ВКонтакте", он берет в руки лопату. 

Перфоманс муниципал объяснил желанием вдохновить коллег и горожан на помощь коммунальщикам. 

Фото: ВКонтакте / Юрий Куликов 

Теги: мо северный, уборка снега
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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