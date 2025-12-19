  1. Главная
Около 50 частных собственников не прошли проверку непогодой в Петербурге
Сегодня, 9:58
142
После бесед и выдачи предостережений нарушения начали устраняться.

С началом снегопадов в Петербурге инспекторы Государственной административно-технической инспекции взяли на особый контроль территории у магазинов и торговых центров, поскольку они пользовались высоким спросом в новогодние праздники. Кроме того, были проверены частные парковки. Из 83 объектов с непогодой не справились 48 собственников. 

После бесед и выдачи предостережений нарушения начали устраняться. Но объекты пока останутся на особом контроле. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге еще больше камер "Безопасного города" станут "умными". Их начали подключать к нейросетевому комплексу "Городовой" 2 года назад.

Фото: пресс-служба ГАТИ 

Теги: гати, снег
