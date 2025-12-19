Около 50 частных собственников не прошли проверку непогодой в Петербурге

После бесед и выдачи предостережений нарушения начали устраняться.

С началом снегопадов в Петербурге инспекторы Государственной административно-технической инспекции взяли на особый контроль территории у магазинов и торговых центров, поскольку они пользовались высоким спросом в новогодние праздники. Кроме того, были проверены частные парковки. Из 83 объектов с непогодой не справились 48 собственников.

После бесед и выдачи предостережений нарушения начали устраняться. Но объекты пока останутся на особом контроле.

Фото: пресс-служба ГАТИ