Петербургские улицы 27 января убирают более 1,1 тыс. дворников и 725 машин

Кроме того, в связи с памятной датой уделяется особое внимание подходам к мемориальным объектам.

В День полного снятия блокады Ленинграда петербургские улицы убирают свыше 1,1 тыс. сотрудников ручного труда и 725 единиц техники. Кроме того, в связи с памятной датой уделяется особое внимание подходам к мемориальным объектам. Об этом сообщили в городском комитете по благоустройству.

Отмечается, что за неделю прочистили 7,6 тыс. водоотводных патрубков. На полигон отправлено 945 "кубов" мусора и почти 200 тонн смета с автомобильных дорог. Помимо этого, ежедневно из Северной столицы вывозили порядка 10 тыс. "кубов" снега.

Поскольку постоянные колебания температуры могут отрицательно влиять на состояние дорожек в зеленых зонах, в период с 20 по 26 января песком посыпано почти 400 гектаров пешеходных транзитов и аллей.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга