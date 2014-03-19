  1. Главная
К началу ноября во дворах Петербурга уберут оставшуюся листву
Сегодня, 9:41
Задание назначено администрациям районов.

По поручению вице-губернатора Северной столицы Евгения Разумишкина Государственная административно-техническая инспекция назначила задания администрациям районов по полной зачистке территорий во дворах. Районные жилищные агентства должны убрать все листья и другой мусор. 

Отчеты мастера участков ГУЖА разместят в городской информационной системе, а специалисты ГАТИ проверят их. 

Централизованная координация работ позволяет не только объединить усилия для достижения общей цели – подготовки города к зимнему сезону, но и обеспечить оперативный контроль исполнения задач. 

Пресс-служба ГАТИ Петербурга

Ранее на Piter.TV: как к началу зимнего сезона изменились зарплаты дворников в Петербурге. 

Фото: unsplash (Hannah Domsic)

