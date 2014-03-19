К началу ноября во дворах Петербурга уберут оставшуюся листву

По поручению вице-губернатора Северной столицы Евгения Разумишкина Государственная административно-техническая инспекция назначила задания администрациям районов по полной зачистке территорий во дворах. Районные жилищные агентства должны убрать все листья и другой мусор.
Отчеты мастера участков ГУЖА разместят в городской информационной системе, а специалисты ГАТИ проверят их.
Централизованная координация работ позволяет не только объединить усилия для достижения общей цели – подготовки города к зимнему сезону, но и обеспечить оперативный контроль исполнения задач.
Пресс-служба ГАТИ Петербурга
Фото: unsplash (Hannah Domsic)
