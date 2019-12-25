На борьбу с льдом на КАД за сутки израсходовали более 600 тонн соли

Несмотря на работу дорожных служб, без пробки на КАД утром 20 декабря не удалось обойтись.

За сутки на борьбу с гололедом на КАД израсходовали 630 тонн соли. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Трассу А-118 убирали 105 единиц техники и 112 сотрудников подрядной организации. Погодные условия повлияли на дорожную ситуацию. Самый серьезный затор образовался на востоке КАД в обе стороны. В районе Кудрово кольцевая окрасилась в "красный".

На федеральных дорогах Ленобласти израсходовали 1503 тонны соли, 4 тонны песка, 1327 кубометров пескосоляной смеси. На трассы вышли 269 единиц техники и 549 сотрудников.

В понедельник, 20 декабря, в отдельных районах Ленобласти ожидается метель. Температура может опуститься до -20 градусов. В связи с этим водителей просят быть предельно осторожными.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"