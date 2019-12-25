Дворы Петербурга расчищают от снега более 7 тысяч дворников и 700 машин

На крышах многоквартирных домов в то же время работают почти 600 кровельщиков.

С 30 ноября в Петербурге полностью и частично расчистили от снега 15 тысяч дворов, подходов к парадным, дорожек и контейнерных площадок. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил начальник Технического управления Жилищного комитета Андрей Джалалов. По словам Джалалова, из 76 миллионов квадратных метров внутриквартальных территорий в городе подлежат уборке 40 миллионов из них.

Во дворах трудятся более 7 тысяч дворников, 700 единиц техники и 1800 средств малой механизации. Джалалов отметил, что работу усложняет запаркованность дворов автомобилями – уборочная техника не может проехать, поэтому в неудобных местах приходится увеличивать число дворников. Также проблемы доставили некоторые подрядчики, заключившие договора с управляющими компаниями: не каждый смог обеспечить УК техникой для своевременного начала уборки во дворах. Тем не менее, количество жалоб от горожан на плохую уборку с начала декабря снизилось с 2000 до 242 в сутки, продолжается работа и по программе дворник-шеринг.

В программе дворник-шеринг в Калининском районе сейчас участвуют 13 человек, с ними заключены договоры. В Красногвардейском привлекали в разные дни 50 человек. Все работают 8 часов за 1000 рублей. Фрунзенский район запустили пилотный проект осенью, продолжают сейчас – привлекают к уборке старшеклассников по согласованию со школой и родителями. Сейчас в программе участвуют уже 50 школьников. Они работают 2 часа в день за 500 рублей, с каждым заключены договоры и оформлены банковские карточки. Андрей Джалалов

Над уборкой крыш, рассказал Джалалов, сейчас работают 585 штатных кровельщиков, с 1 декабря рабочие очистили 7800 кровель. В особенно снежные дни на крышах трудились до 1300 человек. Хорошие темпы работы сохраняют Московский и Приморский районы, где "каждую кровлю очистили хотя бы один раз". Крыши Пушкинского и Курортного районов чистят медленнее всего.

По словам Джалалова, больше всего недовольных обращений о наледи на кровле поступило из Центрального и Петроградского районов. 9 декабря чиновники запланировали туда проверочный выезд.

Фото: Piter.TV