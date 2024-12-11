На Нахимова мужчина убил гостя ударом в лицо во время пьяной ссоры

Полицейскими Василеостровского района задержан приезжий, убивший своего знакомого ударом кулака в ходе пьяной ссоры. Об этом сообщили в МВД по Петербургу и Ленобласти.
Вечером 9 февраля в полицию поступило сообщение о том, что в квартире дома по улице Нахимова труп мужчины.
Нарядом полиции в своей комнате в коммунальной квартире был задержан сам звонивший, 35-летний гражданин из ближнего зарубежья, который после совместного распития спиртных напитков ударил своего 49-летнего знакомого, от чего тот скончался.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее стали известны подробности по делу об убийстве женщины двухлетней давности на Комендантском проспекте.
Фото: Piter.tv
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