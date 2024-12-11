  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Нахимова мужчина убил гостя ударом в лицо во время пьяной ссоры
Сегодня, 9:44
110
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На Нахимова мужчина убил гостя ударом в лицо во время пьяной ссоры

0 0

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейскими Василеостровского района задержан приезжий, убивший своего знакомого ударом кулака в ходе пьяной ссоры. Об этом сообщили в МВД по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 9 февраля в полицию поступило сообщение о том, что в квартире дома по улице Нахимова труп мужчины.

Нарядом полиции в своей комнате в коммунальной квартире был задержан сам звонивший, 35-летний гражданин из ближнего зарубежья, который после совместного распития спиртных напитков ударил своего 49-летнего знакомого, от чего тот скончался.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее стали известны подробности по делу об убийстве женщины двухлетней давности на Комендантском проспекте.

Фото: Piter.tv

Теги: пьяная ссора, убийство, улица нахимова
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии