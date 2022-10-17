Житель Красносельского района предстанет перед судом за убийство хозяйки женщины и выстрел в полицейского

Пытаясь скрыться с места преступления, обвиняемый был обнаружен правоохранителями.

Прокуратура Красносельского района утвердила обвинительное заключение по резонансному уголовному делу. Мужчине предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("убийство") и ч. 2 ст. 318 УК РФ ("применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей").

Согласно материалам следствия, трагедия произошла 26 марта 2026 года на Красногородской улице. В ходе бытовой ссоры с владелицей жилья, комнату в котором он арендовал, злоумышленник взял гладкоствольное охотничье ружье. На кухне он несколько раз ударил женщину прикладом, после чего произвел смертельный выстрел ей в голову.

Пытаясь скрыться с места преступления, обвиняемый был обнаружен правоохранителями. При задержании мужчина оказал активное сопротивление и открыл огонь из пневматического пистолета по сотруднику полиции, причинив ему телесные повреждения.

Материалы дела переданы в Красносельский районный суд Петербурга для рассмотрения по существу.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге вынесли решение по делу о гибели младенца.

Фото: Piter.TV