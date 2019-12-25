Разногласия в семье и отсутствие душевной близости привели к убийству в Петербурге

Приговор огласил Сестрорецкий районный суд.

Петербуржец убил свою супругу, с которой у него был затянувшийся конфликт. Владимир Ильченко не выдержал, когда та посоветовала ему найти новую женщину. О ситуации рассказала объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд установил, что в августе-сентябре 2020-го года Ильченко нанес своей жене не менее 5 ножевых ранений. Он был пьян. Женщина скончалась на месте происшествия.

Подсудимый признал свою вину и рассказал о том, что задолго до этого момента их брак развалился. Конфликт начался еще в 2015 году. Супруги стали спать отдельно, так как жену раздражало, что он был "то горячий, то холодный, то встает по ночам". По словам мужчины, от нее постоянно были претензии. Ситуация обострилась в мае 2020-го года, когда Ильченко решил поговорить о восстановлении отношений, но у женщины было другое мнение. С этого момента его состояние ухудшилось.

Суд назначил мужчине за убийство 6 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также взыскал более 1,6 млн рублей.

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