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В Ленобласти раскрыли убийство бездомного, произошедшее в 2016 году
Сегодня, 12:23
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти раскрыли убийство бездомного, произошедшее в 2016 году

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В последний день августа 2022 года по подозрению в совершении преступления был задержан 53-летний житель Соснового Бора, работающий водителем.

В Ломоносовском районе Ленинградской области раскрыли убийство бездомного, совершенное в 2016 году.

Как стало известно Piter.tv, в декабре 2016 года в лесу около карьера "Речное" был обнаружен труп мужчины с телесными повреждениями. Личность погибшего тогда удалось установить: это был 50-летний ранее неоднократно судимый за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, бомж.

В последний день августа 2022 года по подозрению в совершении преступления был задержан 53-летний житель Соснового Бора, работающий водителем. Он был изобличен в том, что в ходе конфликта из-за выявленных грубых нарушений дисциплины по месту работы, он несколько раз ударил оппонента по голове, шее и груди. Труп он позднее вывез в лес и бросил там.

Недавно убийство 22-летней давности раскрыли в Ленобласти.

Фото: Piter.tv

Теги: бомж, убийство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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