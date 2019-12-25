В Ленобласти раскрыли убийство бездомного, произошедшее в 2016 году

В последний день августа 2022 года по подозрению в совершении преступления был задержан 53-летний житель Соснового Бора, работающий водителем.

В Ломоносовском районе Ленинградской области раскрыли убийство бездомного, совершенное в 2016 году.

Как стало известно Piter.tv, в декабре 2016 года в лесу около карьера "Речное" был обнаружен труп мужчины с телесными повреждениями. Личность погибшего тогда удалось установить: это был 50-летний ранее неоднократно судимый за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, бомж.

В последний день августа 2022 года по подозрению в совершении преступления был задержан 53-летний житель Соснового Бора, работающий водителем. Он был изобличен в том, что в ходе конфликта из-за выявленных грубых нарушений дисциплины по месту работы, он несколько раз ударил оппонента по голове, шее и груди. Труп он позднее вывез в лес и бросил там.

Недавно убийство 22-летней давности раскрыли в Ленобласти.

Фото: Piter.tv