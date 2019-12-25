Убийство 22-летней давности раскрыли в Ленобласти

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

В Ленинградской области раскрыли убийство 22-летней давности. Об этом 29 августа рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по 47-му региону.

Следствие выяснило, что в августе 2000 года обвиняемая была вместе с мужем в доме в Волхове. Во время ссоры пьяная женщина избила его подручными предметами, а также ножом. В итоге мужчина скончался на месте происшествия.

Причастность супруги к убийству установили не сразу. Следователи и сотрудники полиции продолжали работать. После очередного межведомственного совещания оперативной группы по расследованию неочевидных тяжких и особо тяжких преступлений предварительное следствие было возобновлено в 2022 году. Так, спустя годы удалось установить личность убийцы, ею действительно оказалась жена убитого.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Piter.tv

