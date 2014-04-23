Любовник петербурженки подозревается в убийстве ее супруга

В Петербурге 42-летнего мужчину подозревают в убийстве участника СВО. Задержанный являлся любовником местной жительницы, а погибший – супругом, пишет "Фонтанка".
Накануне следователи Колпинского района возбудили уголовное дело об убийстве после исчезновения 38-летнего горожанина. Он, вернувшись домой в поселок Понтонный на время отпуска, узнал, что у жены есть любовник. Между мужчинами возник конфликт, в результате последний жестоко избил военнослужащего, а его тело вывез в Кингисеппский район Ленобласти на своем автомобиле Ford и утопил в озере. Затем вместе с женщиной они сожгли машину.
Сейчас идет подготовка к поискам погибшего, вдова имеет статус свидетеля.
