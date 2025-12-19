Полиция Петербурга задержала подозреваемого в убийстве в 2004 году

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Уголовный розыск задержал подозреваемого в убийстве, совершенном в 2004 году. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В арке дома по 8-й Советской улице 22 года назад нашли тело 24-летнего местного жителя с раной в левой части груди. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ, но тогда преступление не раскрыли.

Правоохранители поймали 48-летнего мужчину из Невского района 3 февраля, он оказался знакомым погибшего. В тот день они выпивали вместе, и в какой-то момент произошла ссора. Злоумышленник ударил потерпевшего ножом, после чего скрылся.

Ранее мы рассказывали о том, что в Твери задержан подозреваемый в убийстве во Фрунзенском районе.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу