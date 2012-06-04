Петербуржец подозревается в убийстве сожительницы в квартире на Тихоокеанской

В Петербурге мужчина задержан по подозрению в совершении убийства сожительницы. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ, рассказали в ГСУ СК РФ по городу.
Злоумышленник 15 апреля, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире дома по Тихоокеанской улице в Парголово, в ходе конфликта со своей возлюбленной нанес удар ножом в область ее груди. Женщина скончалась, фигуранта поймали полицейские.
В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение, решен вопрос по мере пресечения. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу
Ранее на Piter.TV: в квартире на Заводской рецидивистка ударила ножом собутыльника сестры.
Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу
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