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Петербуржец подозревается в убийстве сожительницы в квартире на Тихоокеанской
Сегодня, 12:59
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Петербуржец подозревается в убийстве сожительницы в квартире на Тихоокеанской

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Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

В Петербурге мужчина задержан по подозрению в совершении убийства сожительницы. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ, рассказали в ГСУ СК РФ по городу. 

Злоумышленник 15 апреля, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире дома по Тихоокеанской улице в Парголово, в ходе конфликта со своей возлюбленной нанес удар ножом в область ее груди. Женщина скончалась, фигуранта поймали полицейские. 

В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение, решен вопрос по мере пресечения. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Ранее на Piter.TV: в квартире на Заводской рецидивистка ударила ножом собутыльника сестры. 

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Теги: тихоокеанская улица, убийство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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