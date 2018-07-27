В Новокузнецке застрелен авторитет ОПГ во время празднования своего освобождения

В сети появилось видео убийства, снятое на камеру наблюдения в кафе, где убитый отмечал свое освобождение с друзьями.

Сегодня ночью в Новокузнецке в кафе "Джамбул" совершено убийство криминального авторитета ОПГ "Запсибовские" Александра Жестокова.

Жестоков недавно освободился из мест лишения свободы и решил отпраздновать это событие в кафе со своими друзьями. Компания (около 20 человек) находилась в кафе довольно продолжительное время. В разгар празднования, когда мужчины стояли в центре кафе, в заведение вошел мужчина во всем черном, в том числе в капюшоне и черных очках, и произвел несколько выстрелов в упор в спину виновника торжества.

Ранее судимый 39-летний Александр Жестоков занимался в ОПГ мошенничеством в жилищной сфере (отбирали у граждан жилье незаконными методами). Тогда следствию удалось доказать только два эпизода вымогательства у предпринимателей.

Сейчас по факту убийства Александра Жестокого возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

В настоящее время устанавливаются очевидцы произошедшего, изучается его окружение, допрашиваются свидетели. Следствием рассматриваются все возможные версии произошедшего, в числе которых криминальные связи потерпевшего. Производство предварительного следствия поручено следователям 1-го отдела по расследованию особо важных дел. На месте преступления работает руководитель отдела аппарата, криминалисты, сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Кемеровской области. Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление лица, причастного к совершению преступления. СУ СК РФ по Кемеровской области

Расследование уголовного дела продолжается.

Видео: MDK