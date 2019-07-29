Опубликовано видео с моментом убийства у клуба "Рокко" в Иваново

В ходе конфликта застрелили молодого человека.

В Иваново у клуба "Рокко" во время разборок застрелили молодого парня.

ЧП произошло около 4 утра 28 июля возле клуба "Рокко" в Иваново. Во время конфликта на глазах у многочисленных очевидцев один из оппонентов достал пистолет, выстрел и скрылся с места происшествия. Раненый молодой человек скончался в машине скорой помощи.

Стрелявшего, предположительно 1992 года рождения, ищут. Как сообщают в социальных сетях, погибший приставал к девушке в клубе. Та позвонила своему приятелю, у которого и был пистолет. Он приехал вдвоем с приятелем. Приятель после происшествия спрыгнул с парапета и сломал себе ноги.

Видео :HUE