Суд Петербурга занимается делом об убийстве девушки и поджоге ее квартиры мужем

Петербургский суд занимается делом мужчины, который убил возлюбленную, а потом поджог ее квартиру.

Приморский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По данным суда, в июле 2023 обвиняемый находился в квартире на Яхтенной улице. Имея умысел на убийство, он ударил девушку два раза неустановленным предметом в грудь и голову.

Девушка скончалась на месте происшествия, а обвиняемый поджог квартиру и скрылся.

Также, по данным следствия, мужчина мог быть пьян. По словам его жены, неоднократно применял к ней физическое насилие, а за Джень до убийство караулил в парадной и бил лавочку.

Мужчину заключили под стражу до конца сентября.

Ранее сообщалось, что суд Петербурга прекратил дело об убийстве 32-летней давности.

Фото: Piter.TV