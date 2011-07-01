Профессор Финогенова перечислила категории граждан, у которых вырастут зарплаты и пенсии с октября

Ежегодно начиная с 1 октября производится традиционная индексация заработной платы отдельных групп работников бюджетной сферы.

Ежегодно начиная с 1 октября производится традиционная индексация заработной платы отдельных групп работников бюджетной сферы. Рост базового оклада на уровне 7,6% запланирован исключительно для тех сотрудников, заработная плата которых формируется за счет средств федерального бюджета, а не региональных или муниципальных бюджетов. Такие разъяснения предоставила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Юлия Финогенова изданию spb.aif.ru.

Повышение коснется сотрудников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, служащих федеральных ведомств, гражданского персонала войсковых подразделений, сотрудников федеральных исполнительных органов власти, имеющих военную или равнозначную форму службы.

Эксперт привела конкретные категории работников, чьи доходы возрастут с наступлением октября: это сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций, Федеральной службы исполнения наказаний, правоохранительных органов МВД, таможенных служб, руководители отделений федеральной фельдъегерской связи, сотрудники Росгвардии, имеющие офицерские или полицейские звания, судебные приставы, военнослужащие-контрактники и призывники, а также отдельные группы гражданских служащих.

Помимо увеличения зарплаты, повышение касается и пенсионных выплат военнослужащим-пенсионерам. Пенсии за выслугу лет, установленные ранее, увеличат на аналогичные 7,6%. Также повышение распространяется на выплаты семьям погибших военнослужащих и лицам, имеющим инвалидность вследствие военной травмы.

Однако, как заметила Юлия Финогенова, важно понимать, что сумма пенсии военного пенсионера определяется несколькими факторами: размером доплат за стаж, суммой оклада, зависящего от занимаемой должности и присвоенного звания. В 2025 году применяется коэффициент понижения пенсионного содержания, составляющий 89,83% от суммарного дохода, учтенного при расчете пенсии.

Фото: Pxhere