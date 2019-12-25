У фанатов "Зенита" появилась возможность стать частью Виража

У фанатов "Зенита" появилась возможность стать частью фанатского движения "Ландскрона". Информация об этом появилась в Telegram-канале движения.
С 27 июня по 30 июня состоится новый этап собеседования для "новичков". Они будут проходить в помещении слева от касс стадиона "Газпром арена" с 10 до 20 часов. При себе необходимо иметь паспорт.
Кроме того, те, кто уже состоит в Вираже, могут продлить свои абонементы. Кассы работают во все дни, кроме 2 июля, когда пройдет матч Евро-2020.
Фото: Telegram / "Ландскрона"
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