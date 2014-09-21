Тюльпаны в Петербурге перед 8 Марта упали в цене

Средняя цена свежесрезанного цветка впервые за пять лет пошла вниз.

В Петербурге зафиксировали неожиданный предпраздничный тренд: цены на свежесрезанные цветы в 2026 году оказались ниже, чем год назад. Хотя за пять лет стоимость выросла в 2,4 раза, по сравнению с 2025-м цветы немного подешевели.

Согласно статистике Петростата, в январе 2021 года средняя стоимость одного свежесрезанного цветка в Петербурге составляла 107 рублей. К январю 2025-го она выросла до 407 рублей, а в 2026-м снизилась до 394 рублей. Таким образом, по сравнению с прошлым годом цена упала, хотя за пятилетку рост остаётся значительным — в 2,4 раза.

В сетевых цветочных магазинах города сейчас один тюльпан стоит 189–220 рублей, так что букет из 20 цветков обойдётся примерно в 4 тысячи рублей. Гиацинты продаются от 300 рублей, хризантемы — от 359 рублей, розы — от 259 рублей, а веточка мимозы — от 300 рублей.

Эксперты связывают небольшое снижение цен с насыщением рынка и увеличением объёмов поставок из тепличных хозяйств. Тем не менее, букет к 8 Марта остаётся заметной статьёй расходов для петербуржцев.

Фото: pxhere.com