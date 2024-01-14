Тюлень Шлиссик отказался уплывать далеко от вольера в Петербурге

Шлиссик оказался домоседом и каждый раз возвращается к вольеру.

Тюлень Шлиссик, который находится на плавучем вольере, пока не стремится покидать его надолго. Специалисты "Фонда друзей балтийской нерпы" отметили, что животное при попытке отплыть дальше 300 метров начинает пугаться, пыхтит и при первой возможности возвращается обратно.

Дикого питания Шлиссик тоже пока не оценил. Рыбу он может выпустить из пасти или подбросить в воздух, а при преследовании добычи действует без особого азарта. При этом тюлень охотно взаимодействует с людьми и подплывает к чужим лодкам, поэтому вольер приходится закрывать специальными шторками.

Сейчас Шлиссик выходит на прогулки строго три раза в день. Специалисты отмечают положительную динамику: животное становится более спортивным и заметно меняется внешне. При этом о постоянном свободном выпасе пока речи не идет.

Ранее мы сообщили о том, что на берегу Финского залива в Петербурге выпустили трех спасенных тюленей.

Фото : Nerpa SPb/Telegram