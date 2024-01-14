Тюлень Шлиссик отказался уплывать далеко от вольера в Петербурге

Тюлень Шлиссик, который находится на плавучем вольере, пока не стремится покидать его надолго. Специалисты "Фонда друзей балтийской нерпы" отметили, что животное при попытке отплыть дальше 300 метров начинает пугаться, пыхтит и при первой возможности возвращается обратно.
Дикого питания Шлиссик тоже пока не оценил. Рыбу он может выпустить из пасти или подбросить в воздух, а при преследовании добычи действует без особого азарта. При этом тюлень охотно взаимодействует с людьми и подплывает к чужим лодкам, поэтому вольер приходится закрывать специальными шторками.
Сейчас Шлиссик выходит на прогулки строго три раза в день. Специалисты отмечают положительную динамику: животное становится более спортивным и заметно меняется внешне. При этом о постоянном свободном выпасе пока речи не идет.
Ранее мы сообщили о том, что на берегу Финского залива в Петербурге выпустили трех спасенных тюленей.
Фото : Nerpa SPb/Telegram
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